ACIAA lança Campanha de Natal 2022 para incentivar compras no comércio local

Com as perspectivas econômicas mais favoráveis, considerando a pós pandemia, a tendência de alta nas vendas e uma projeção promissora para o setor do comércio, principalmente para o período de festas de final de ano, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária – ACIAA, preparou mais uma Campanha de Natal, que terá início em 16 de novembro. Neste ano o tema será “Show de Prêmios de Natal ACIAA”, focando no objetivo de incentivar a população de Araucária a realizar suas compras natalinas no comércio local, movimentando o setor econômico da cidade.



A campanha vai funcionar da seguinte forma: acima de R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, os clientes receberão um cupom que trará um número para cadastrar, no site da campanha. A partir daí, irão concorrer a vales compras de 20, 30 e 50 reais, e ao preencher seus dados eletronicamente, também estarão concorrendo ao sorteio final com vales mercado e poupanças em dinheiro.



Vale lembrar que a Campanha de Natal 2022 da ACIAA é exclusiva para o comércio de Araucária e terá início em 16 de novembro, permanecendo ativa até a primeira quinzena de janeiro. “Com a campanha, há ótimas perspectivas de aumento nas vendas e ainda muitas chances de os consumidores concorrerem à premiações”, declara a associação.



As empresas interessadas em aderir à campanha podem entrar em contato com a ACIAA pelo telefone (41) 3642-6313 ou pelo whats (41) 99832-4040 – falar com Silvana de Oliveira, consultora comercial.