Um acidente de trânsito acabou terminando em agressão no início da noite deste sábado, 14 de fevereiro.

O caso aconteceu na esquina das avenidas Victor do Amaral com Archelau de Almeida Torres. De acordo com a versão da vítima, eles trafegavam pela Victor quando diminuíram a velocidade do carro em razão do semáforo ter mudado para a cor amarela. Nesse momento, o motociclista que vinha atrás bateu no veículo. Eles teriam socorrido o condutor da moto e, na sequência, perguntaram se ele tinha seguro e pediram uma cópia de seus documentos para posteriormente conversarem sobre os danos causados ao automóvel. O motociclista então teria se negado a fornecer essas informações e começou a subir na moto. A vítima então teria o segurado e pedido para que esperasse.

Nesse momento, ele se descontrolou e passou a agredi-lo com socos. Na sequência, subiu na moto e foi embora. A agressão foi gravada pela esposa da vítima.

Eles informaram que foram ao HMA para atendimento, registraram a ocorrência do acidente junto ao Departamento de Trânsito e que vão procurar a Delegacia de Polícia Civil para representar contra o motociclista pelo crime de lesão corporal.

Confira o vídeo clicando aqui.