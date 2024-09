Acidente entre carro e carreta na PR-423 faz uma vítima fatal

Um acidente fatal aconteceu no final desta tarde de quarta-feira, 25 de setembro. A colisão entre um carro e uma carreta na PR-423 resultou na morte de um homem ainda não identificado.

De acordo com informações, a carreta seguia em direção ao centro de Araucária, enquanto o carro de cor branca da marca Gol estaria indo para Campo Largo. Ainda não foram confirmadas as causas do acidente, mas existe a suspeita que possa ter sido uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida.

O SIATE e a Via Araucária foram acionados e a equipe médica fez o possível para salvar o motorista do carro, mas infelizmente ele veio a óbito no local. O motorista da carreta também recebeu atendimento médico e não teve ferimentos graves.

A rodovia não chegou a ser bloqueada completamente, mas houve certa dificuldade no tráfego dos veículos. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

Crédito: Eliandro Santana/Banda B.