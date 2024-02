Acidente entre carro e moto deixa motociclista com ferimentos moderados

Na tarde do último sábado, 03 de fevereiro, um acidente envolvendo uma moto e um carro acabou acontecendo na BR 476, Rodovia do Xisto, na entrada do posto de gasolina Tio Zico, aproximadamente a 500 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com as informações, o motociclista, que é de Curitiba, estava participando da motociata que foi realizada na região. Após o evento, ele estava voltando para a casa, quando se envolveu no acidente. O SIATE e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados.

O motociclista estava em código 2, ou seja, com alguns ferimentos pelo corpo, mas sem risco de vida. Mas a primeiro momento, os socorristas foram mais cautelosos no atendimento, já que se tratava de um acidente envolvendo moto e carro.

O trânsito foi contido, onde o método usado foi o ‘para e siga’, onde metade de pista era liberada, depois bloqueada novamente para liberar a outra pista. Não há informações sobre a causa do acidente, nem sobre a identidade do motociclista e em que hospital foi levado.

