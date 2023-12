Acidente entre dois carros e uma carreta deixa vítimas com ferimentos leves

Na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro, aconteceu um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na Rodovia do Xisto, km 168, próximo à empresa Bosch, na divisa de Araucária e Contenda.

De acordo com as primeiras informações, a colisão teria sido frontal e a carreta não teve grande participação no acidente, o motorista passa bem.

O carro que teve o maior impacto foi o Ecosport, o motorista de 42 anos ficou preso nas ferragens e precisou receber atendimento médico, pois teve ferimentos moderados. Durante todo o atendimento o homem estava consciente, reclamando apenas de dores no tórax e pelve devido ao cinto de segurança.

Com o impacto da colisão, o outro carro acabou saindo da estrada e caindo em uma ladeira. A marca do veículo não foi identificada, e o motorista e o passageiro que estavam no carro saíram com apenas ferimentos leves e passam bem.

A via não foi bloqueada, mas o trânsito ficou lento. A Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, o SIATE e o Samuber prestaram auxílio no acidente.