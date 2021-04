Foto: divulgação

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 27 de abril, por volta das 11h, no bairro Campina da Barra, deixou duas pessoas feridas. A colisão, que envolveu um veículo Peugeot Present FX e um Renault Kwid, foi na esquina das ruas Prímula com a André Bilnoski.

O Siate foi acionado e atendeu as duas vítimas, uma de 56 e outra de 23 anos, mas as mesmas tiveram apenas ferimentos leves. A Polícia Militar também esteve no local e fez o registro da ocorrência.