Acidente entre moto e triciclo deixa um policial militar e sua companheira gravemente feridos no Jardim Tupy

No final da tarde deste domingo (10/09) um acidente envolvendo uma moto e um triciclo, ocorrido na Rua das Acácias, no Jardim Tupy, bairro Campina da Barra, deixou um policial militar e sua companheira gravemente feridos. O PM, conhecido como Moreira, teve uma lesão gravíssima no joelho e precisou ser socorrido pelo helicóptero do BPMOA e levado a um hospital da capital. Já a sua companheira foi conduzida pela ambulância do Siate e também apresentava ferimentos graves.

Segundo as primeiras informações, o outro homem envolvido no acidente foi detido em flagrante após ter sido submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez, com índice de 0,76mg/l.

A situação chamou a atenção dos moradores da região, já que um grande aparato, composto por duas viaturas do Siate, viaturas da Polícia Militar e o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas — BPMOA, foi mobilizado para socorrer as vítimas.