Acidente entre três carros e uma carreta causa congestionamento na BR-476

No início da noite desta sexta-feira, 13 de setembro, um acidente aconteceu na Rodovia do Xisto, BR-476, próximo à ponte do rio Iguaçu, antes da entrada da área rural do Palmital.

A carreta bateu na traseira de dois veículos pequenos e invadiu a outra pista. O terceiro veículo, ao tentar desviar, acabou perdendo o controle e saiu da rodovia, logo em seguida caindo no barranco. A Via Araucária foi acionada para atender a ocorrência. Felizmente, ninguém se feriu, o acidente causou apenas danos materiais.