Acidente envolvendo dois carros na BR 476 deixa duas vítimas em estado grave

Na noite do último sábado, 03 de fevereiro, um acidente gravíssimo aconteceu na BR 476, Rodovia do Xisto, no Rio Abaixinho, próximo à entrada do Sítio do Alemão.

De acordo com informações, o acidente teria acontecido entre dois carros, sendo um Pálio e outro Siena. Ao todo foram três vítimas, duas em código 3, ou seja, em estado grave. As duas vítimas graves são homens, sendo um de 44 anos e outra de 27 anos. O homem mais velho estava em um estado mais sério, e o mais novo estava estável na hora do atendimento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem de 27 anos estava vindo da Lapa e o mais velho no sentido contrário. Um deles acabou entrando na contramão, assim causando o acidente com a batida de frente. Ainda não há informações do motivo do motorista ter entrado na contramão, mas o Tenente do Corpo de Bombeiros explica que, vendo a situação do acidente, o condutor estava em alta velocidade.

Ambas as vítimas estavam presas entre as ferragens dos carros. O condutor do Siena acabou ficando com a perna presa, sendo retirado pelo porta malas. Depois, o motorista do Pálio também foi retirado dos escombros, mas pela porta do passageiro.

Além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas três viaturas do SIATE e uma viatura do Médico Samu. A identidade das vítimas não foram identificadas e nem para qual hospital foram encaminhadas.