Acidente envolvendo três veículos resulta em prisão de duas condutoras embriagadas

No último sábado (10/12), a Guarda Municipal atendeu um acidente de trânsito envolvendo três veículos, isso por volta das às 22h30, na rua Roque Saad, no bairro Fazenda Velha. Entre os três condutores havia duas mulheres, que apresentaram sinais de embriaguez. Foi oferecido o teste de bafômetro a todos eles, porém apenas um aceitou realizá-lo e o resultado não acusou presença de álcool no organismo.







As condutoras dos veículos Renault Clio e Fiat Palio Weekend receberam voz de prisão por dirigirem sob efeito de álcool. Ambas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para providências e tiveram suas CNH’s recolhidas. Os veículos foram removidos ao pátio da Secretaria de Urbanismo.