Acidente grave deixa três feridos na manhã de domingo

Domingo chuvoso começa com acidente grave em Araucária, o ocorrido deixou uma vítima com ferimentos graves com risco de morte e outras duas vítimas com ferimentos leves, entre eles uma criança.

O acidente aconteceu na Rodovia do Xisto, próximo ao supermercado Condor, a carga do caminhão escapou e acabou colidindo com a cabine do motorista e passageiros. O motorista ficou preso nas ferragens do caminhão e precisou de suporte médico no local, os passageiros, uma mulher e uma criança, não tiveram consequências graves.

Um veículo do SIATE foi acionado para prestar socorro juntamente com outras duas ambulâncias, eles foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador para receberem o atendimento adequado.

Foto: Divulgação.