Acidente gravíssimo deixa uma mulher morta e dois feridos na tarde desta 5ª feira, na Rodovia do Xisto

Na tarde desta quinta-feira (10/11), mais um acidente gravíssimo, com três vítimas, foi registrado em um ponto perigoso da Rodovia do Xisto, palco de várias outras colisões, que fica próximo à entrada para a área rural de Campo Redondo. A colisão envolveu dois veículos, um Uno Vivace e um Space Fox, e aconteceu na pista sentido Contenda.



Uma mulher, passageira do Uno, entrou em óbito, mesmo após várias tentativas de reanimação por parte dos socorristas do Siate. Devido à gravidade dos ferimentos das vítimas, o helicóptero de resgate do BPMOA foi acionado e uma ambulância de uma empresa privada também parou para prestar socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras duas pessoas e nem sobre os motivos que levaram ao acidente.