Acidente na alça de acesso para a PR 423 deixa três pessoas feridas, uma em estado gravíssimo

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido por volta das 16h deste domingo (05/11), na alça de acesso da BR 476 (Rodovia do Xisto) para a PR 423, sentido Campo Largo, no conhecido trevo da CSN. A colisão envolveu um veículo Fiat Palio Weekend e uma motocicleta Honda POP, com dois ocupantes.

Uma das vítimas, do sexo feminino, que estava na garupa da moto, teve uma fratura no quadril e seu estado era considerado gravíssimo, com risco de morte.

Todos os envolvidos foram atendidos por duas ambulâncias do Siate, receberam os primeiros socorros ainda no local e na sequência foram conduzidos a hospitais. Equipes da Polícia Rodoviária Federal – PRF, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal prestaram atendimento neste acidente.

A alça de acesso no trevo da CSN tem sido alvo frequente de várias reclamações por conta das péssimas condições do asfalto. Recentemente, inclusive, o trecho recebeu serviços de tapa buracos por parte do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, uma medida que, segundo muitos motoristas, foi considerada paliativa.