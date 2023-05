Acidente próximo à entrada de Guajuvira deixa uma pessoa morta na manhã deste domingo (30)

O trânsito amanheceu violento em Araucária. Por volta das 8h30 da manhã deste domingo, 30 de abril, um acidente gravíssimo foi registrado no km163 da Rodovia do Xisto, próximo à entrada de Guajuvira.

As primeiras informações são de que um um homem, aparentando ter 50 anos, entrou em óbito no local. A vítima fatal era ocupante de um veículo Celta que, conforme apurado pela nossa reportagem, teria invadido a pista contrária da rodovia e colidido de frente com uma carreta tanque. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital para receber atendimento médico.

O helicóptero do BPMOA chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima do Celta, mas ao chegar no local não havia mais nada a ser feito, apenas constatar o óbito. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para retirar o corpo das ferragens do veículo, que ficou completamente destruído.

A Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal atenderam o local do acidente, orientando o trânsito, pois uma das pistas ficou interditada por algumas horas.

Foto: Página Trânsito Araucária.