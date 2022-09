Um acidente ocorrido no final da tarde desta quinta-feira, 8 de setembro, no bairro Iguaçu, deixou duas pessoas feridas. Os veículos Kadett e Hyundai HR-V colidiram na esquina das ruas Ceará com a Rio de Janeiro, próximo ao Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, e um deles foi parar no canteiro da via.

As duas vítimas foram socorridas pelo Siate e ainda não há informações sobre os motivos que teriam levado a este acidente.