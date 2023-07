Acidente trágico na Rodovia do Xisto deixa duas vítimas fatais na manhã desta 6ª feira

Duas pessoas perderam a vida em um trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (07/07), na Rodovia do Xisto, em frente à refinaria da Petrobras (Repar). As duas vítimas fatais estavam dentro de um Fiat Strada que teria colidido de frente com um caminhão. O impacto da colisão foi tão forte que o carro ficou totalmente destruído, praticamente irreconhecível.

Segundo as primeiras informações, o Fiat Strada seguia sentido Curitiba quando teria colidido com outro veículo, perdido o controle e invadido a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. As duas vítimas, um homem de aproximadamente 25 anos e uma mulher de cerca de 20 anos, teriam sido ejetadas do veículo, elas entraram em óbito no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

O Siate e outras ambulâncias foram acionados para atender a ocorrência, mas não havia mais nada a ser feito, apenas a confirmação dos óbitos. Os corpos serão recolhidos pelo Instituto Medico Legal de Curitiba.

Por conta do acidente, o trecho da Rodovia do Xisto ficou com o trânsito complicado e a orientação da Polícia Rodoviária Federal é de que os motoristas procurem rotas alternativas.

Fotos: Reprodução Rádio Gralha Azul.