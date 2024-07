Ações da Guarda Municipal têm aumento significativo no primeiro semestre de 2024

A Guarda Municipal de Araucária apresentou um crescimento no número de atendimentos no primeiro semestre de 2024, quando comparado com o mesmo período de 2023. Neste ano, ao todo, foram atendidas 7.616 ocorrências de várias naturezas, contra 7.612 em 2023. No fone 153, foram registradas neste semestre 17.306 chamadas, contra 17.116 no ano passado.

O aumento no cumprimento de mandados de prisão de 79 em 2024 para 74 no primeiro semestre de 2023, por exemplo, é outro indicador que mostra o aumento no número de ações. Uma das exceções está no número de ocorrências atendidas com relação a furtos, que neste ano foram 92 ocorrências contra 129 no ano passado. Ainda no balanço da GMA, foram registradas 52 situações de roubo contra 32 no ano anterior; 7 armas apreendidas contra 3; 42 veículos recuperados contra 26; 36 ocorrências de tráfico de drogas contra 24; 157 atendimentos de Defesa Civil contra 93.

Também no período foi registrada uma queda nos acompanhamentos de medidas protetivas, que neste ano foi de 2.390 contra 2.415 em 2023; porém nos casos de violência doméstica, os números também cresceram, com 481 casos em 2024 contra 471 em 2023; e no número de homicídios houve um equilíbrio, com 5 atendimentos em local de crime em cada semestre.

Lembrando que a população pode entrar em contato com a GMA a qualquer momento para relatar emergências, através dos números 153 ou 3614-1798, ou ainda pelo aplicativo App 153araucaria.

