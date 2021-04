Acompanhe a programação do “É Cultura” dessa semana

Jacqueline Carteri abordará conteúdos de produção cultural da área de literatura, livro e leitura. Foto: divulgação

Nesta quinta-feira, 8 de abril, e no sábado, dia 10, tem programação no “É Cultura”, com transmissão pela página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Araucária (SMCT) no Facebook “Cultura e Turismo de Araucária”. O acervo cultural apresentado semanalmente está relacionado às contratações realizadas via Lei Aldir Blanc, que permite subsídio ao setor cultural por meio do decreto federal 10.464/20. A agenda de cada semana é divulgada conforme a realização dos sorteios para apresentação.

Na quinta-feira, às 19h, acontece a oficina de teatro online, com Thamires Amaral. A oficina é voltada às crianças e tem como objetivo tentar trazer um pedacinho da atmosfera teatral para aquelas que nunca tiveram contato com o teatro. Thamires vai ensinar como funcionam as peças de teatro, a parte de ensaios e as crianças terão a oportunidade de vivenciar uma aula de teatro fazendo os jogos propostos. E para essa experiência ser perfeita, sugere-se apenas que o participante encontre um lugar plano e confortável em casa para ouvir e brincar junto.

No sábado, às 19h tem conteúdo cultural Poesia “Dia sim, dia não”, com Jacqueline Carteri. Serão abordados conteúdos de produção cultural da área de literatura, livro e leitura, baseados na poesia infantil, intitulada “Dia não, dia sim”, da própria autora. Jacqueline é pedagoga, coordenadora de projetos literários e realiza elaboração e execução de atividades de fomento à leitura para crianças, jovens e adultos, contação de histórias.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021