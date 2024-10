No domingo de eleições (06/10), não teve rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, porque os cidadãos araucarienses tiveram que ir às urnas votar. O campeonato organizado pela Liga Desportiva de Araucária retorna no próximo domingo (13), com mais sete jogos e a expectativa de muitos gols.

Na atual classificação o Panterões está em 1º na classificação da Chave A com 6 pontos, Tropical em 2º com 3 pontos e os times do Gapar e Santa Clara tem 1 ponto cada. Na Chave B todos os times estão com 3 pontos: Jardim Alegre, Seleto, Vila do Sossego e Atlético. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Acompanhe os jogos da terceira rodada da Segundona Municipal 1

Edição n.º 1436.