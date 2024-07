Acordos de reajustes salariais do Sindicato dos Metalúrgicos movimentam a economia em Araucária

R$ 762,5 milhões. Esse é montante injetado na economia de Araucária e também na cidade vizinha de Fazenda Rio Grande, a partir das negociações coletivas lideradas pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), realizadas nas fábricas localizadas nesses dois municípios. O montante é proveniente dos acordos de reajustes salariais, do vale mercado e da participação nos lucros e resultados (PLR).

Segundo o SMC, o valor é resultado da participação forte do Sindicato nas negociações coletivas e da luta dos trabalhadores metalúrgicos pela melhoria de vida, que impactam positivamente a economia de Araucária e Fazenda Rio Grande, se tornando uma fonte de geração de renda que incentiva o consumo, cria empregos e traz desenvolvimento para a região. Impacto em Araucária Em Araucária, os acordos dos metalúrgicos injetaram R$609 milhões na economia da cidade. Nesse valor está embutida a massa salarial (número de trabalhadores X remuneração média) da categoria na cidade, que é de R$ 534 milhões. Já os acordos de participação nos lucros e resultados renderam R$ 23 milhões. Além disso, somente no vale mercado os acordos renderam R$ 28 milhões para os trabalhadores. Dinheiro que entra no bolso do trabalhador e na economia da cidade.

O SMC representa 7.870 trabalhadores/as com carteira assinada nos setores metal, mecânica, autopeças e indústria automotiva de Araucária, o que representa 16% do total de empregos do município, que é de 49.080.