Açougue 500 oferece variedade de carnes e serviços em Araucária

Com uma trajetória de 27 anos no ramo de carnes, o Açougue 500 é sinônimo de qualidade e tradição em Araucária. A história do estabelecimento começou com os pais de Dionata Prestes Freitas, que abriram um açougue anos atrás. “Por circunstâncias da vida, eles acabaram fechando o comércio. Depois de cinco anos, resolvi abrir a minha própria casa de carnes, e é onde estamos agora”, conta Dionata

Há seis anos no atual endereço, o Açougue 500 conquistou a confiança dos clientes com produtos selecionados e um atendimento diferenciado. O açougue oferece uma grande variedade de carnes, atendendo tanto às necessidades do dia a dia quanto às exigências de um churrasco de respeito. “Trabalhamos com carnes de excelente qualidade, sempre prezando pelo melhor para nossos clientes”, destaca Dionata.

A seleção dos fornecedores é criteriosa, garantindo que apenas carnes bem armazenadas e de procedência cheguem aos clientes. “Sempre zelamos primeiramente pela qualidade e bom armazenamento da carne, depois vêm outros fatores”, explica ele.

Além da venda de carnes frescas, o Açougue 500 se diferencia pelos serviços oferecidos. “Nós temos o nosso site para pedidos, com todas as opções que nossos clientes precisam. Também oferecemos algumas carnes temperadas e itens produzidos na casa, como hambúrguer, bife a rolê, entre outros”, afirmou.

Para o futuro, o Açougue 500 pretende continuar crescendo e conquistando cada vez mais a população de Araucária. “Queremos expandir e levar nossa qualidade para ainda mais pessoas”, conclui o empresário.

SERVIÇO

O Açougue 500 está localizado na Av. Archelau de Almeida Torres 1324, no bairro Iguaçu. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 08:00 às 19:30 e aos domingos das 08:00 às 12:30.

Edição n.º 1458. Nina Santos.