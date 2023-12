Açougue Bela Vista garante as carnes para as suas festas de final de ano

Todo mundo ama um bom churrasco. E quando falamos nas melhores opções em carnes, logo pensamos em uma picanha e outros cortes mais nobres. Entretanto, não necessariamente os cortes mais caros são os melhores, tudo é uma questão de saber onde comprar um produto de qualidade. No Açougue Bela Vista o cliente pode contar com essa facilidade.

Com 15 anos de atuação em Araucária, localizado na Rua Capivari, Jardim Bela Vista, o açougue faz toda a diferença quando o assunto é escolher uma carne boa para o churrascão do fim de semana.

“O nosso foco é a diferença das nossas carnes, que começa na escolha do produto que entregamos, pois somos uma empresa que busca aprimorar nosso atendimento a cada dia para oferecer o que há de melhor aos nossos clientes. É por isso que no Açougue Bela Vista você encontra todos os tipos de carnes para o seu dia a dia e para o seu churrasco, além de uma variedade de temperos e bebidas para acompanhar”, comenta o proprietário do açougue.

Festas garantidas

Se você está preocupado com a escolha das carnes para as festas de Natal e Ano Novo, já sabe onde procurar. O Açougue Bela Vista tem sempre carnes fresquinhas e os melhores cortes. “Faça já sua encomenda para as festas de final de ano, e se você não quer se incomodar com o churrasco de final de semana em casa ou na empresa, é só falar conosco, escolher o tipo de carne que deseja, nós temperamos e preparamos tudo com o maior cuidado e carinho e ainda entregamos no local. Nos finais de semana normais também oferecemos carnes assadas, e entre as opções temos costela, pernil, paleta, cupim. Basta ligar e fazer sua encomenda”, convida o proprietário.

Bela Vista faz toda a diferença quando o assunto é escolher carnes de qualidade

Edição n.º 1394