Acusado de importunação sexual em ônibus é preso e GMA orienta como pedir ajuda em situações semelhantes

Nesta segunda-feira (20), segundo testemunhas, um homem de 45 anos teria importunado sexualmente uma criança que estava com a mãe, na linha de ônibus Santa Regina. Uma agente da Guarda Municipal de Araucária de folga, que estava no coletivo naquele momento, conseguiu pedir reforço. O suspeito foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A Guarda Municipal pede a colaboração das testemunhas no sentido de registrar o ato com filmagens e chamando apoio da GMA pelo telefone 153, assim como o motorista do ônibus também deve ser avisado para não deixar o suspeito sair.

Em Araucária, uma medida para proteção contra a importunação e até outros crimes é baixar o aplicativo 153 Araucária da Guarda Municipal (Clique aqui), que permite a solicitação de uma equipe de forma rápida, discreta e segura. Os guardas irão até o local de desembarque ou até no meio do trajeto do ônibus e farão a abordagem, a qualificação e o encaminhamento do agressor à Delegacia de Polícia Civil, com a representação da vítima.

Foto: Michelli Gomes/SMCS.