Adesi encerra 2025 com investimentos em novos maquinários e na planta industrial em Araucária

A Adesi Coating Ltda encerra o ano de 2025 com projetos de expansão em andamento, incluindo investimentos em novos maquinários e na sua planta industrial em Araucária. Projetando um crescimento nos setores em que atua, a empresa conta com uma equipe preparada, sempre priorizando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas aos produtos entregues, atendendo às especificações solicitadas pelo cliente, bem como a pontualidade nas entregas.

Entre as mais recentes inovações implantadas pela empresa, estão o fornecimento de embalagens externas Ecostretch Paper Recicláveis de alta resistência e sustentáveis, bem como a utilização de polietileno “I’m Gren™ bio-based”, uma linha de polietileno produzido pela Braskem a partir de matéria-prima renovável — o etanol derivado da cana-de-açúcar. “Ao invés de usar petróleo ou gás natural, como na produção convencional de plásticos, esse polietileno tem origem vegetal, o que reduz a dependência de combustíveis fósseis. Apesar da fonte diferente, o polietileno ‘verde’ tem as mesmas propriedades físicas, químicas e de reciclagem que o polietileno tradicional (HDPE, LDPE, LLDPE etc.), ou seja, pode ser usado nos mesmos processos e aplicações”, explica a empresa.

A Adesi Coating Ltda recebeu do Grupo Electra a homenagem por seu consumo de energia renovável, que reforça o compromisso com a construção de um planeta mais sustentável, do qual a empresa faz parte há mais de 10 anos, com a utilização de energia renovável. “Também recentemente fomos reconhecidos como fornecedor destaque do ano de 2025 do cliente Tereos, na Categoria Embalagens Primárias, sendo motivo de orgulho para toda a equipe da Adesi”, declara o diretor-superintendente da empresa, Jacinto Cianfarano.

Como exemplo do compromisso social que mantém com a comunidade no seu entorno, a Adesi, desde o ano de 2007, adotou o CMEI Tereza Dias de Andrade, e entrega uniformes para todos os alunos e funcionárias, chegando hoje a 18 anos de apoio, que inclui ainda benfeitorias na antiga sede, doações de matérias para atividades escolares, brinquedos, doces, calçados, festas juninas e kits de final de ano.

Hoje a empresa atende a Fabricação de Embalagens Primárias (contato direto com alimentos) e Fabricação de Embalagens Secundárias e Terciárias, nos segmentos de Papel Plastificado Impresso e sem Impressão, Fabricação de Sacos Multifoliados e Fabricação de Papel Crepado, sendo este último o mais recente ramo implantado na empresa, resultado de uma parceria com clientes. O EcoStrech Paper Recicláveis (CREPE) é uma embalagem externa e resistente totalmente sustentável e reciclável, toda em papel, podendo este ser papel kraft pardo e/ou branco crepado.

HISTÓRIA DA ADESI

A Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda é uma empresa totalmente familiar, fundada no ano de 1983, inicialmente sediada em Curitiba, e seis anos depois se estabelecendo na região do bairro Capela Velha, em Araucária. Administrada pela família Cianfarano há mais de 36 anos, a empresa começou com a fabricação de fita gomada, passando para o ramo de papel plastificado, sendo este seu carro-chefe na produção até hoje. Atualmente seu quadro de empregados possui 217 colaboradores.

