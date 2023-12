Adolescente araucariense é a vítima fatal de acidente ocorrido em Contenda neste sábado (23)

Matheus Simão Santana, 16 anos, infelizmente, era mesmo a vítima fatal envolvido num acidente ocorrido neste sábado, 23 de dezembro, em Contenda.

A família do adolescente estava à sua procura desde que ele saiu de casa por volta das 6h de hoje para pedalar. Desde então ele não deu mais notícias.

Matheus morava num condomínio residencial localizado em frente à Churrascaria Casarão, no bairro Iguaçu. O menino foi pedalar sozinho e a família chegou a divulgar cartazes com sua imagem na tentativa de encontrá-lo. O Popular fez uma matéria para tentar auxiliar nas buscas (https://opopularpr.com.br/familia-esta-a-procura-de-garoto-que-saiu-para-andar-de-bike-e-nao-voltou-mais)

Ainda não há muitas informações sobre a dinâmica do acidente. Porém, o motorista que tombou carreta na BR 476, no km 181, em Contenda, relatou aos policiais que atenderam a ocorrência ter visto um ciclista próximo ao veículo quando do sinistro. Bastante desesperado, ele disse que após o tombamento não mais viu a pessoa e já suspeitava que ela poderia estar debaixo da carga que ficou derramada as margens da rodovia.

Com o trabalho de limpeza concluído, o temor do motorista do caminhão se concretizou e, mais tarde, a identidade da vítima foi confirmada como sendo do adolescente araucariense. Ainda não há informações sobre o local do velório e sepultamento do jovem.