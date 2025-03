Adolescente atropelada no Capela Velha não resistiu e faleceu nesta quarta-feira

Na última segunda-feira, 24 de março, um atropelamento grave envolvendo um micro-ônibus e uma bicicleta aconteceu na esquina da Rua Tesoureiro com a Rua Bico-de-Lacre, no bairro Capela Velha. A vítima, identificada como Marina Eduarda, de 15 anos, acabou falecendo no hospital.

Segundo informações, o condutor do veículo estava dirigindo pela Rua Tesoureiro e não percebeu quando a jovem estava descendo com a bicicleta pela outra via. Ele percebeu a aproximação dela em cima da hora, não teve tempo de desviar e acabou colidindo contra a Marina.

Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Marina Eduarda foi encaminhada com urgência ao Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba, mas, infelizmente, veio a óbito nesta quarta-feira (26) devido à gravidade dos ferimentos. Ainda não há informações com relação ao local e horário do velório e sepultamento da jovem.