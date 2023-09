Adolescente é apreendido após roubar celular de um casal no Parque Cachoeira

A Guarda Municipal apreendeu um adolescente na tarde de sábado (09/09), após ele ter roubado celulares de um casal que passeava no Parque Cachoeira. O menor estava com mais três indivíduos, que conseguiram fugir.

O quarteto deu voz de assalto quando o homem e a mulher estavam sentados em um dos bancos do espaço conhecido como Aldeia. “Fomos humilhados pelos homens, principalmente pelo mais alto, que disse estar armado e deu um soco na boca do meu marido”, disse a mulher.

Uma equipe da GMA, que fazia o patrulhamento no parque, foi avisada e informou às outras guarnições, que se mobilizaram na busca pelos suspeitos. O menor foi abordado por uma viatura descendo a rua Manoel Ribas, no sentido bairro/centro. Com ele foi localizado um dos aparelhos roubados e outro de origem duvidosa.

Apesar dos esforços das equipes nas buscas, os outros três indivíduos não foram encontrados. O menor de 17 anos foi encaminhado à presença da autoridade policial, que o autuou em flagrante pelo ato infracional e o manteve apreendido, visto que ele admitiu que ameaçou e agrediu as vítimas.