Na segunda-feira, 09 de fevereiro, dois adolescentes foram feridos com uma arma branca no Terminal Central de Araucária. Inicialmente, a informação era que ambos teriam brigado entre si por causa de times de futebol. No entanto, de acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Araucária, um terceiro adolescente de 17 anos teria atacado a dupla com um canivete, por motivos ainda não esclarecidos.

O autor das agressões fugiu, mas instantes depois a GMA o encontrou escondido em uma loja na região central. Durante a abordagem, o jovem estava muito agitado e para evitar uma possível fuga e também que alguém se machucasse, os agentes utilizaram algemas para contê-lo.

No momento da revista, o canivete supostamente utilizado não foi localizado. Questionado, o suspeito afirmou não saber onde estaria o objeto. Posteriormente, a proprietária da loja encontrou o canivete escondido sob um conjunto de roupas, sendo o item apreendido pela equipe.

Populares informaram que as vítimas estavam sendo atendidas no Terminal Central. A equipe deslocou-se até o local onde outra viatura prestava atendimento. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Araucária (HMA), onde receberam atendimento.

O agressor relatou que teria sido atacado por um grupo de pessoas e que utilizou o canivete para se defender, afirmando ter retirado o objeto das mãos de um dos supostos agressores. Em outra versão apresentada, outro jovem, que estava junto com as vítimas, declarou ter presenciado os fatos e afirmou que o suspeito passou encarando as vítimas e, após ser questionado, retirou um canivete do bolso da calça e investiu contra elas.

O jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à Delegacia do Adolescente para os procedimentos cabíveis.

Um dos jovens feridos sofreu perfuração no pulmão e permaneceu internado no HMA. O outro recebeu pontos e curativos e teve alta médica.

