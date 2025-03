Adolescente que morreu atropelada no Capela Velha será velada hoje a partir das 19h

O velório da adolescente Marina Eduarda Lelak Barkert, de apenas 15 anos, iniciará nesta quinta-feira, 27 de março. A menina foi vítima de um atropelamento envolvendo um micro-ônibus e uma bicicleta entre as ruas Tesoureiro e Bico-de-lacre, no bairro Capela Velha.

A previsão é que o velório inicie às 19h, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Avenida das Araucárias, próximo ao Terminal do Angélica. O sepultamento acontecerá nesta sexta-feira, 28 de março, no Cemitério Municipal Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, às 15h30.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na última segunda-feira, 24 de março, por volta de 15h20. O motorista do micro-ônibus estava dirigindo pela Rua Tesoureiro e não viu quando Marina estava descendo com a bicicleta pela outra via. Ele percebeu a aproximação dela em cima da hora, não teve tempo de desviar e acabou colidindo contra a jovem.

Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Marina Eduarda foi encaminhada com urgência ao Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba, mas, infelizmente, veio a óbito na quarta-feira (26) devido à gravidade dos ferimentos.