Você que está procurando um amigo de pelos pra chamar de seu, fique atento a essa data: de 27 a 29 de agosto acontece a Feira de Adoção de Animais no Parque Cachoeira. Organizado pelo Departamento de Proteção Animal (DPA), o evento acontece das 10 às 16h.

Os cães e gatos que estarão disponíveis para adoção foram resgatados por protetores independentes cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto os animais que aguardam por um novo lar e conversar com os responsáveis pelos cuidados. A adoção só pode ser feita por pessoas maiores de 18 anos, mediante a assinatura de um termo de adoção responsável.

Animais do DPA

Atualmente, o DPA mantém cerca de 20 animais disponíveis para adoção permanente. Porém, eles não estarão presentes na feira por serem mais idosos e se estressarem em ambientes diferentes. Quem não puder comparecer à feira e tiver interesse em adotar esses animais pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-7483.