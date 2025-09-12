O Parque Cachoeira será palco de mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos organizada pelo Departamento de Proteção Animal de Araucária. A ação acontece neste sábado (13) e domingo (14), das 10 às 16h.

Cada protetora independente já cadastrada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) vai levar, em média, cinco animais por dia para a feira. Os pets em idade adequada já estarão castrados, já os filhotes serão entregues com a castração e a microchipagem garantidas pela SMMA.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, assumir a responsabilidade pelos cuidados com o animal e assinar o termo de adoção responsável.

Por que adotar?

Adotar um animal é oferecer um lar seguro, afeto e qualidade de vida a cães e gatos que, muitas vezes, sofreram abandono ou maus-tratos. Além de ajudar a reduzir o número de animais nas ruas, a adoção responsável promove empatia e responsabilidade afetiva, especialmente entre crianças.

Outro benefício é o impacto positivo na saúde emocional dos tutores: ter um animal de estimação pode contribuir para diminuir a ansiedade, o estresse e até os sintomas de depressão, ao mesmo tempo em que cria laços de gratidão e companheirismo incondicional.