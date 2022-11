Adote um peludinho na Feira de Adoção do protetor Zezinho ZPA

O protetor independente Zezinho ZPA convida a população para participar da 7ª Feira de Adoção de Cães, que acontece neste sábado (12/11) na Mundo Pet Clínica Veterinária e Pet Shop, localizada na avenida Dr. Vítor do Amaral, 1699 – Centro. O evento acontece no horário das 10h às 14h e tem o apoio da Ieda Ohpis Clínica Veterinária e da Gran Plus.

O protetor levará para a feira 8 filhotes e alguns cães adultos, com portes que variam de pequeno a médio, e isso é apenas uma pequena parcela dos animais que ele tem disponíveis para adoção. Existem muitos outros doguinhos esperando um humano para chamar de seu. “As pessoas que não puderem ir até a feira, poderão adotar em outro momento, é só entrar em contato comigo pelo fone (41) 99667-0813”, disse Zezinho. MB