Advogada Isabely Szyika abre escritório de Direito Penal no Centro de Araucária

Isabely Szyika, de 22 anos, recentemente formada em Direito pela UniCesumar, abriu seu próprio escritório de advocacia em Araucária.

Aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em fevereiro de 2024, Isabely é pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

Sua área de atuação é o Direito Criminal e ela conta que a escolha pelo Direito Penal se deu por acreditar na importância de defender os direitos fundamentais, “Escolhi esta área do Direito porque acredito na busca incessante por justiça e na importância de defender os direitos e enfrentar desafios com determinação e empatia. Sou apaixonada pela liberdade e irei lutar tanto pela defesa dos acusados quanto pela justiça das vítimas, por acreditar em mudanças, pela convicção de que todos têm direito a uma defesa justa, de serem tratados com dignidade e terem a oportunidade de se redimirem e se reintegrarem na sociedade”, afirmou.

Um dos diferenciais do seu serviço está no atendimento 24 horas. Seu escritório está localizado na rua Pedro Druszcz, 160, sobreloja – sala 03, no Centro. Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela advogada, entre em contato pelo telefone (41) 99738-1194.

NINA SANTOS / Edição n.º 1423