AFFA Diamante brilha e garante vaga entre as oito melhores do Paraná em duas categorias

No último final de semana, a equipe Sub 16 do AFFA Diamante, representando com garra e determinação o município de Araucária, participou da terceira fase do Estadual da Federação Paranaense de Futsal (FPFS), realizada na cidade de Laranjeiras do Sul.

Os resultados conquistados nesses jogos não poderiam ter sido melhores, levando a equipe à emocionante classificação para a fase semifinal da Taça Paranaense de Futsal Sub16, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de outubro.

O caminho para a classificação teve início com um desafio contra a equipe do São José dos Pinhais Futsal. No entanto, na primeira rodada, o AFFA Diamante acabou sendo superado pelo adversário, com um placar final de 5×1. Determinados a se recuperar, os jovens atletas da equipe AFFA entraram em campo para o segundo jogo, enfrentando a equipe de Wenceslau Braz. A partida foi equilibrada e intensa, com o time araucariense prevalecendo com um resultado mínimo, mas essencial, de 1×0.

A partida que decidiu a classificação para a fase semifinal foi um verdadeiro teste de habilidade e determinação. O AFFA Diamante enfrentou a equipe local, o Operário Laranjeiras Futsal. Com uma exibição de grande qualidade, o time saiu vitorioso pelo placar de 3×1, garantindo assim sua vaga na próxima etapa da competição.

Na semana seguinte, a equipe Sub 15 também brilhou na cidade de Paranaguá, enfrentando adversários de peso em um grupo fortíssimo. A Apaf Paranaguá, com a segunda melhor campanha da competição, e a equipe de Ibiporã, atual vice-campeã da categoria, foram os desafios que os jovens atletas do AFFA Diamante encararam. Com garra e determinação, a equipe conquistou a classificação ao vencer Paranaguá por 2×1 e Ibiporã por 5×2, sofrendo apenas uma derrota para Umuarama por 6×2.

Dessa forma, as duas categorias da equipe do AFFA Diamante, Sub 15 e Sub 16, agora figuram entre as oito melhores equipes do estado do Paraná.