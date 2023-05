AFFA Diamante faturou um troféu de campeão e dois de vice na Copa Paraná de Base

A AFFA Diamante de Araucária fez bonito na Copa Paraná de Base, considerada a segunda maior competição de base do estado, organizada pela Federação Paranaense de Futsal. Nas categorias Sub 14 e Sub 16 as equipes conquistaram o vice-campeonato, perdendo as finais para o Clube Curitibano. Já a categoria Sub 15 comemorou a conquista do título de campeão, após fazer uma campanha impecável e invicta.

Na fase de grupos, o Sub 15 enfrentou e venceu a equipe da Lapa/Bosch pelo placar de 5×2, venceu a equipe de Pitanga por 3×2 e derrotou na última partida da chave a equipe SEMEL São José dos Pinhais pelo placar de 2×1, garantindo assim o primeiro lugar da chave. Com a classificação, o AFFA foi direto para a semifinal da competição e aguardou a adversário, que acabou sendo a equipe do Monte Sião de Paranaguá. Sem dar chances ao rival, aplicou uma goleada de 4×0 e garantiu a vaga para a grande final.

O título foi disputado no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, contra a equipe da APAF de Paranaguá, atual campeã da Taça Brasil de Futsal. E em mais um jogo de erro zero e mostrando domínio total da partida, os meninos da AFFA impuseram um placar de 4×1 e garantiram a taça de campeão.

Esta foi a primeira vez na história que uma equipe de Araucária venceu essa competição. e para coroar com chave de ouro, a equipe ainda levantou os troféus de melhor goleiro com Gustavo Carlos, de artilheiro com 7 gols para Thalis Gabriel e o melhor atleta da categoria para Geovanny Rodrigues.

A equipe AFFA Diamante é formada pelos atletas Gustavo Carlos, Geovanny Rodrigues, Thalis Gabriel, Jonas Ferreira, Joseimar Jr, Guilherme Favetti, Breno Leal, Richard Ryan e Gabriel Ignacio. E na comissão técnica estão os profissionais Rodrigo Marin e João Cardoso. “Nossos agradecimentos a todos os apoiadores do futsal AFFA Diamante e aos familiares, que formaram uma torcida espetacular, do início ao fim”, comentou Marin.

Os garotinhos do Sub 8 da AFFA Adventista mandaram bem na competição.

Estreando com talento

Tendo como sede o município de São José dos Pinhais, a edição 2023 da Copa Paraná de Base contou com a participação de mais de 150 equipes, divididas nas categorias do Sub 7 ao Sub 17.

Também representando Araucária, a equipe Sub 8 da AFFA Adventista fez uma excelente participação na competição. Os meninos da equipe, que nunca tinham participado de um campeonato, de cara enfrentaram as melhores equipes da categoria no Paraná e se saíram muito bem. “Para eles foi uma experiência incrível, eles foram gigantes em quadra”, elogiou o professor Emanoel.

