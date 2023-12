AFFA DIAMANTE faz história e termina o Paranaense de Futsal Sub 15 em 3º lugar

O ano de 2023 terminou com uma grande conquista para a equipe de Futsal Sub 15 do AFFA Diamante: o terceiro lugar no Paranaense, organizado pela FPFS (Federação Paranaense de Futsal). A campeã foi a equipe do Pôr do Sol/Foz Futsal, com o vice-campeonato ficando com o Drummond/ Cianorte. A fase final da competição aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro.

O representante de Araucária, após perder o primeiro jogo para o time da casa Por do Sol/Foz Futsal, acabou perdendo a semifinal contra a equipe do Drummond/Cianorte pelo placar de 3×2. Na decisão de terceiro, os meninos foram fantásticos e derrotaram a equipe do Tuiuti/Cascavel pelo placar de 2×1 e trouxeram pra casa o troféu, sendo a terceira melhor equipe do estado na categoria.

Coroando o resultado coletivo, o AFFA Diamante ainda teve a conquista individual do atleta Thalis Gabriel, que ficou na seleção do campeonato e foi premiado na Noite de Gala, realizada em Foz do Iguaçu.

Atleta Thalis Gabriel na noite de gala em Foz do Iguaçu.

O AFFA Diamante parabeniza a todos os atletas pela brilhante conquista: Gustavo Carlos, Luiz Guilherme, Joseimar Junior, Jonas Ferreira, Geovanny Rodrigues, Thalis Gabriel, Gabriel Inácio, Guilherme Favetti, Murilo Piska e Nicolas Sensato. Ao técnico Rodrigo Marin, auxiliares João Cardoso, Alan Nascimento, fisioterapeuta Vinícius Alves nossos parabéns pela brilhante condução da equipe. Agradecimentos também para os pais, que ao longo do ano estiverem juntos nas vitórias e derrotas e torceram até o último jogo e aos patrocinadores, que foram fundamentais para a trajetória de sucesso da equipe: VKR Empreendimentos, SR8 Engenharia, Dra. Silmara Geitenes Ogawa, Fábio Frote Ademicon Consórcios, Loja Nutrisul. E para finalizar, um agradecimento especial ao apoio da SMEL, através do secretário de Esportes Fabiano Leite e do diretor-geral Paulo Camargo.

Edição n.º 1394