AFFA Diamante tem adversários definidos para 1ª fase da Paraná CUP em São José dos Pinhais

Os bravos jogadores da AFFA Diamante – categoria Sub7, estão contando as horas para encarar seus adversários na primeira fase da Paraná CUP, que acontecerá em São José dos Pinhais. Os garotos vão enfrentar as fortes equipes do Guritibanos/Fazenda e do Carcará Futsal/Paranaguá. A Copa acontece entre os dias 12 a 15 de outubro, e dependendo dos resultados dos jogos, a equipe araucariense poderá avançar para a segunda fase, que acontece nos mesmos dias.

Os jogos serão no dia 12 de outubro, em São José dos Pinhais, o primeiro às 11h45, contra o Guritibanos/Fazenda, no Ginásio Ney Braga, e às 14h45 eles enfrentarão o Caracará Futsal/Paranaguá, no Ginásio Colônia Rio Grande. Segundo o professor Emanoel dos Santos, a ansiedade está tomando conta não apenas dos seus atletas, mas dos pais também. “Todos estão com o coração à mil para encarar estes jogos, vamos com tudo para trazer bons resultados”, disse.

Emanoel agradeceu os patrocinadores que ajudaram a bancar os custos para que a equipe pudesse participar da competição. São eles: Jornal O Popular, Lift Academia, Elosteck, Celf, Oka Boliche, Aviário Maranhão, JJ Produtos da Vovó, Veículos Veloscar, Don Nato Pizzaria, Chopp Sul, Start Soluções Virtuais, Sorveteria Eskimó, Altas Horas Hamburgueria, Contêiner das Telhas, MJEE Engenharia e Manutenção Predial e Pef Lancheria. “Também agradecemos aos parceiros que ajudaram com o patrocínio para a confecção de um novo uniforme para a disputa da competição e outros campeonatos futuros”, completou o professor.

