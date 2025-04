AFFA Figa’s conquista título inédito no 9° Grand Prix de Futsal em Santa Catarina

A equipe Sub-10 do AFFA Figa’s Araucária foi campeã do 9° Grand Prix de Futsal, realizado recentemente em Balneário Camboriú (SC). Após duas vitórias e uma derrota na fase classificatória, o time araucariense conquistou a vaga para a final, onde enfrentou a forte equipe do Guritibanos FC.

O time do professor Marcelo Staron (Mazza) saiu perdendo por 2 a 0, porém surpreendeu e virou o placar nos segundos finais do jogo, que acabou em 3 a 2, garantindo a festa entre atletas e pais. “Parabéns time, parabéns pais e professores! Com humildade, vamos conquistando nosso espaço”, destacou o professor Mazza.

Conhecida pelo seu alto nível, a competição reuniu equipes dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Os jogos iniciaram em fevereiro e o Paraná foi anfitrião da primeira fase. As partidas aconteceram nos ginásios da AABB e do Guritibanos FC, em Curitiba, e ainda no Centro de Esportes e Lazer Ney Braga, em São José dos Pinhais. Já o estado de Santa Catarina sediou as partidas finais do Grand Prix, no Ginásio Sérgio Lorenzatto, em Balneário Camboriú.

Edição n.º 1458.