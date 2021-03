Agência do Trabalhador de Araucária atende remotamente

Compartilhe esta notícia:

A Agência do Trabalhador de Araucária está atendendo prioritariamente e de maneira remota, por telefone ou via internet. O atendimento remoto será mantido até que seja divulgada nova normativa do estado, lembrando que a atual estará valendo até o dia 8 de março. As orientações sobre os atendimentos podem ser obtidas em dias de semana, das 7h30 ao 12h00 e das 13h00 às 16h30. Os telefones de contato são (41) 3642-1865, (41) 3642-4691 e whatsApp (41) 3643-4180.

As pessoas poderão ligar para Agência do Trabalhador para saber sobre verificação de vagas com emissão de carta de entrevista por e-mail, orientação e auxílio na obtenção da Carteira de Trabalho Digital e emissão do QRcode para instalação do aplicativo Sine Fácil (envio por email).

Os encaminhamentos para quem procura ou oferta vagas de emprego podem ser verificados pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br/, ou pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e iOS). Os moradores de Araucária ainda têm acesso a vagas exclusivas para a cidade, disponíveis pelo site da Prefeitura. O seguro desemprego pode ser solicitado pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital – também disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

