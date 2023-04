Agência do Trabalhador de Araucária divulga vagas de emprego

Nesta quarta-feira (12/04), a Agência do Trabalhador de Araucária divulgou algumas oportunidades de emprego disponíveis no município, são mais de 50 vagas em variadas áreas e diversos níveis de escolaridade. Os interessados em alguma das vagas pode conferir as oportunidades no Portal da Prefeitura, através do link: (Clique aqui), ou presencialmente na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego, que está localizada na rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, com atendimento por ordem de chegada de segunda à sexta das 07:30 às 16:30.

Confira a lista de vagas disponíveis:

Acabador de mármore e granito

Auxiliar de limpeza

Ajudante de pintor

Auxiliar administrativo

Analista de recursos humanos

Assistente financeiro

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de expedição

Auxiliar de impressão em flexografia

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico de refrigeração

Instalador de som e acessórios de veículos

Borracheiro auxiliar

Colchoeiro

Confeiteiro

Consultor de vendas externo

Corretor de imóveis

Eletricista de instalação de veículos automotores

Encarregado de construção civil

Engenheiro civil

Estoquista (de pátio)

Extrusor de filme tubular

Gerente de loja e supermercado

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Auxiliar de torneiro mecânico

Mestre de obras

Moldador de plástico

Montador de móveis e artefatos

Montador técnico de energia solar

Motorista entregador

Motorista caminhão

Operador de motoniveladora (patrola)

Operador de retroescavadeira

Operador logístico (auxiliar de armazenamento)

Pedreiro

Pintor de obras

Pintor industrial

Professor de enfermagem do ensino superior

Programador CNC

Psicólogo

Representante comercial interno

Soldador

Supervisor de lavanderia

Supervisor de manutenção de veículo de carga

Técnico em segurança do trabalho

Eletricista de manutenção em geral

Torneiro mecânico

Vendedor interno