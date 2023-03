Agência do Trabalhador de Araucária divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Araucária divulgou várias vagas de emprego essa semana, a listagem das vagas está disponível no site da prefeitura e do SINE. Você pode também conferir as vagas presencialmente na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego/SINE, o atendimento no local acontece de segunda a sexta das 7:30 ao 12:00 e das 13:00 às 16:30, através de distribuição de senhas.

Para conferir todas as vagas acesse o site: https://araucaria.atende.net/subportal/smte-consulta-vagas

Confira algumas das vagas disponíveis

Auxiliar de limpeza de chácara (1 vaga) Auxiliar de limpeza (1 vaga) Auxiliar de manutenção predial (1 vaga) Auxiliar de produção (1 vaga) Auxiliar de impressão (1 vaga) Mecânico caldeireiro (1 vaga) Motorista entregador (1 vaga) Soldador MIG (1 vaga) Auxiliar de confeitaria (2 vagas) Auxiliar administrativo (2 vagas) Chacareiro (2 vagas) Pedreiro (2 vagas) Professor de enfermagem (2 vagas) Mecânico de automóveis (4 vagas) Mecânico de manutenção (4 vagas) Servente de obra (4 vagas) Auxiliar de higienização (10 vagas) Auxiliar de cozinha (10 vagas) Operador de logística (15 vagas) Motorista de caminhão (10 vagas) Operador de logística (15 vagas)

Vaga PDC

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Foto: Marco Charneski.