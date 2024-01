Agência do Trabalhador de Araucária divulgou novas vagas de emprego nesta quarta (10)

A Agência do Trabalhador de Araucária divulgou nesta quarta-feira, 10 de janeiro, algumas vagas de emprego disponíveis para trabalhar no município. As oportunidades abrangem várias áreas e níveis de escolaridade.

O atendimento na Agência do Trabalhador é realizado diariamente por meio de ordem de chegada e distribuição de senhas, onde o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

A sede do Sine / SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n° 333, no bairro Sabiá. Para mais informações, entrar em contato com o telefone / WhatsApp (41) 3614-1650.

A lista divulgada mostra apenas algumas vagas disponíveis, e para conferir a listagem completa, basta acessar o link: https://araucaria.atende.net/subportal/smte-consulta-vagas

Vagas

Açougueiro

Ajudante de produção

Analista de recursos humanos

Armador de estruturas de concreto armado

Assistente de admissão acadêmica (agente administrativo)

Assistente de laboratório industrial

Atendente de padaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de limpeza residencial

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de pintor de automóveis

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar operacional

Auxiliar serviços gerais

Balconista de açougue

Balconista de panificadora

Borracheiro

Carpinteiro

Chacareiro

Chapista/chapeiro

Confeiteiro

Conferente de logística

Consultor de vendas

Cozinheiro de restaurante

Eletricista de manutenção industrial

Fiscal de loja

Fonoaudiólogo geral

Funileiro comercial

Jardineiro

Laboratorista de concreto

Lubrificador de automóveis

Marceneiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de máquinas industriais

Mecânico de motos

Mecânico de suspensão

Mecânico de veículos

Monitor interno de andaimes

Montador

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk

Motorista de ônibus urbano

Motorista de veículo leve

Motorista entregador

Motorista operador de guincho

Motorista operador de munk

Motorista operador guindauto 10t

Motorista toco

Oficial de manutenção

Oficial manutenção predial

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Operador de máquinas de terraplanagem

Operador logístico

Padeiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Pintor industrial

Serralheiro

Soldador

Supervisor de logística

Técnico de controle de meio ambiente

Técnico de planejamento de obras

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Técnico em segurança do trabalho

Técnico mecânico

Técnico químico

Topógrafo

Vendedor interno

Vidraceiro

Zelador