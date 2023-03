Agência do Trabalhador de Araucária libera diversas vagas de emprego

Está desempregado ou precisando mudar de emprego? Se liga nessa oportunidade! Durante essa semana, diversas vagas de emprego estão sendo divulgadas pela Agência do Trabalhador de Araucária, atualizadas diariamente e disponibilizadas no portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI). As vagas também constam no Sistema Nacional de Emprego (SINE), através do seu site (CLIQUE AQUI).

Para mais informações você pode ir até a sede da Secretaria do Trabalho e Emprego, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. A distribuição das senhas para atendimento no Sine/SMTE ocorre diariamente por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30.

Confira algumas vagas disponíveis

Acabador de mármore e granito Analista de recursos humanos Atendente de padaria Auxiliar administrativo Auxiliar de expedição Auxiliar de limpeza Auxiliar de lubrificador de veículo Auxiliar de manutenção predial Auxiliar de mecânico de refrigeração Biomédica esteticista Chacareiro Engenheiro Esteticista Funileiro de veículo Mecânico de manutenção de máquinas industriais Mecânico de suspensão Operador de cnc Operador pep/cnc Pedagogo Pintor Pintor de veículo Preparador/ programador cnc Professor Programador cnc Programador de transporte rodoviário Técnico de planejamento de produção Vendedor de serviços Vendedor interno

Vagas PCD