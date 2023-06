Agência do Trabalhador disponibiliza vagas de emprego com carteira assinada

A Agência do Trabalhador do Paraná libera vagas de emprego com carteira assinada em Curitiba e na região metropolitana. Na capital serão ofertadas 34 vagas para preenchimento imediato, sendo elas:

Pedreiro (18 vagas);

Gerente de loja e supermercado (7 vagas);

Pintor de obras (7 vagas);

Psicóloga clínica (1 vaga);

Terapeuta ocupacional (1 vaga).

Na região metropolitana o número de vagas aumenta, serão disponíveis 2.575 vagas. Sendo:

Telemarketing ativo e receptivo (357 vagas);

Repositor de mercadorias (253 vagas);

Auxiliar de linha de produção (131 vagas),

Operador de telemarketing, apenas receptivo (106 vagas).

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador do município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja realizado com horário marcado. O agendamento deve ser feito aqui: (Clique aqui).

