Agência do Trabalhador divulga vagas de emprego nesta quarta-feira (16/06)

A Agência do Trabalhador de Araucária divulgou nesta quarta-feira (14/06) novas oportunidades de emprego na cidade. As vagas abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade e estão disponíveis para candidatos interessados em trabalhar no município. Vale ressaltar que a distribuição das senhas para atendimento no Sine/SMTE é realizada diariamente por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego (Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá).

Confira algumas das vagas disponíveis:

Ajudante geral

Armador de telhado

Assistente administrativo

Assistente logística

Atendente de cafeteria

Atendente de farmácia

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de limpeza em chácara

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de pedreiro

Auxiliar de pintor

Auxiliar mecânico de autos

Auxiliar técnico de informática

Balconista de açougue

Balconista de padaria

Barbeiro

Carpinteiro

Confeiteiro

Conferente de carga e descarga

Controlador de acesso

Costureira em geral

Eletricista automotivo

Encanador industrial

Gerente de loja e supermercado

Instalador de granito

Jardineiro

Mecânico agrícola

Mecânico automotivo

Mecânico de refrigeração automotivo

Mecânico de suspensão/ moleiro

Montador técnico de energia solar

Motorista carreteiro

Operador de caixa

Operador logístico

Operador máquina costal

Padeiro

Pedreiro

Pintor de obras

Preparador e pintor automotivo

Programador de sistema de informação

Projetista

Recuperador de créditos

Soldador

Técnico em eletrônica nível

Técnico em plástico

Vendedor

Vigia