Agência do Trabalhador liberou novas vagas de emprego em Araucária

A Agência do Trabalhador de Araucária (SINE) divulgou nesta quarta-feira, 06 de dezembro, algumas vagas de emprego que incluem áreas e níveis de escolaridade diversas, e que estão disponíveis para trabalhar no município.

O atendimento diário do SINE é por distribuição de senhas em ordem de chegada, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h. A sede da Secretaria de Trabalho e Emprego está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. Para qualquer dúvida ou informação adicional, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.

A verificação da lista completa de vagas disponíveis poderá ser feita no SINE, ou no site da Prefeitura de Araucária. (https://araucaria.atende.net/subportal/smte-consulta-vagas)

Confira algumas vagas de emprego disponíveis:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias

Almoxarife

Analista de logística

Analista de recursos humanos

Armador de estruturas de concreto armado

Assistente administrativo

Assistente de admissão acadêmica

Assistente de laboratório industrial

Assistente de vendas

Assistente de vendas

Assistente financeiro

Assistente logística

Atendente de balcão

Atendente de padaria

Atendente de restaurante

Auxiliar de açougue

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de costura

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de padeiro

Auxiliar fiscal e contábil

Auxiliar técnico de montagem

Balconista

Borracheiro

Caldeireiro montador

Carpinteiro

Carpinteiro de obras

Chacareiro

Chapista/chapeiro

Comprador

Conferente de logística

Controlador de acesso

Eletricista de instalações de veículos automotores

Empregada doméstica nos serviços gerais

Encanador

Encanador, meio oficial e auxiliar

Funileiro comercial

Laboratorista de concreto

Lubrificador de automóveis

Manicure e pedicure

Marceneiro

Mecânico de automóveis e caminhões

Mecânico de manutenção de máquinas industriais

Mecânico de motor diesel

Mecânico de suspensão

Mecânico de veículos pesados

Mecânico montador

Montador de acessórios

Montador de móveis de madeira

Motorista

Motorista caminhão truck

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck

Motorista entregador

Motorista toco

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Operador de equipamento (guindaste e munck),

Operador de extrusora de borracha e plástico

Operador de máquina costal

Operador de máquinas de terraplanagem

Operador de ponte rolante

Operador de refrigeração com amônia

Padeiro

Pedreiro

Pintor automotivo

Preparador de veículos

Repositor de mercadorias

Servente de obras

Soldador

Soldador TIG

Supervisor de logística

Técnico de planejamento de obras

Técnico de qualidade

Técnico de refrigeração

Técnico em eletrônica

Técnico em segurança do trabalho

Técnico químico

Topógrafo

Vendedor de comércio varejista

Vidraceiro

Zelador