Agência do Trabalhador moderniza atendimento e dobra a oferta de vagas de emprego

Araucária ofertou em 2023, cerca de 493 vagas/mês, totalizando quase seis mil vagas de empregos com carteira assinada. Em 2022, segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, a média foi de 361 de vagas/mês. Desse total, em 2022 o sistema registrou uma média de 1.253 trabalhadores encaminhados por mês ao mercado de trabalho, e 1.200 encaminhamentos por mês no ano de 2023.

Esse saldo positivo é resultado de uma série de reformulações que foram implantadas na SMTE no último ano, a exemplo de um trabalho de maior aproximação com as empresas e automatização dos sistemas, e a ampla divulgação dos serviços da secretaria, fazendo com que, consequentemente, o número de vagas ofertadas aumentasse.

Dentro do programa de modernização da SMTE, muitos processos seletivos foram atraídos para dentro da agência do trabalhador (Sine), assegurando maior comodidade ao cidadão e provocando o feedback do resultado de forma rápida. A SMTE/Sine Araucária também passou a oferecer atendimento em quatro postos avançados do município (CRAS) e uma vez por semana, um colaborador da agência se desloca até os espaços para a intermediação das vagas junto à comunidade daquele local.

Outras reformulações dizem respeito à divulgação de processos seletivos e ou vagas através de postagens personalizadas e endereçadas aos inúmeros parceiros da SMTE (igrejas, Câmara Municipal, condomínios, site da prefeitura, redes sociais e outros).

“A SMTE/Sine automatizou os sistemas de gerenciamento e cadastramento de vagas de emprego através do sistema IPM online, utilizado pela Prefeitura na gestão pública. Agora todas as vagas de emprego cadastradas na Agência do Trabalhador de Araucária podem ser acessadas pelo público através do portal oficial da prefeitura o (https://araucaria.atende. net/subportal/smte-consulta-vaqas). Este processo traz mais praticidade para quem busca urna vaga de emprego e mais transparência ao processo de intermediação e recrutamento, tanto para o empregador quanto para o trabalhador”, explica o secretário do Trabalho e Emprego, Maurício Schwind Sabino.

Ele completa que as pessoas podem ver as vagas em qualquer computador com internet, sem precisar necessariamente ir até a agência presencialmente. Identificada a vaga de interesse no site, o cidadão pode procurar a agência para finalizar a processo, retirando uma carta de encaminhamento e agendando a entrevista de emprego.

Sobram vagas

De acordo com um balanço da SMTE, a maior concentração de emprego formal está no setor de Serviços, com 17.180 pastas (dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com destaque para os setores da informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, administrativas, alojamento e alimentação. Já as áreas de comércio e construção civil são os setores onde mais sobram vagas e faltam candidatos.

Sobre a dificuldade de encontrar candidatos para preencher todas as vagas, a secretaria aponta como principal causa o assistencialismo, ou seja, os programas sociais fornecidos pelo Governo Federal de forma constante. “O cidadão consegue suprir suas necessidades básicas através dos inúmeros programas sociais, sem precisar trabalhar ou complementando os benefícios governamentais com serviços informais. Outro fator são os salários oferecidos. Observamos que muitas empresas adotam vencimentos inferiores ao piso salarial das respectivas funções e ainda há a falta de preparo (estudo e qualificação) da maior parte dos candidatos que não conseguem atender os requisitos de contratação de muitas empresas”, analisa o secretário.

Mesmo em funções que não exigem qualificação ou experiência, os candidatos não aparecem para preencher certas vagas. Isso vem ocorrendo mesmo com as empresas flexibilizando constantemente as exigências, inclusive muitas delas interessadas em treinar os colaboradores, objetivando a obtenção de mais contratações, como explica a SMTE. “Porém os fatores já mencionados, como o assistencialismo por parte do governo e os baixos salários oferecidos por muitas empresas, diminuem o interesse dos candidatos”, reforça o secretário.

Outro problema apontado está relacionado às faltas de candidatos nas entrevistas. Por que isso ocorre? “O que era uma exceção, virou regra! Também temos dificuldade de entender porque isso acontece, uma vez que antes da emissão do encaminhamento, o cidadão fica sabendo de todos os detalhes da vaga. A falta de candidatos nas entrevistas em 2023 foi de 23,4%”, pontuou Maurício.

Embora pareça ser algo distante da realidade do mercado de trabalho, os candidatos com idade mais avançada também encontram muitas oportunidades entre as vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador de Araucária. “Temos tido muitas oportunidades para esse público. Inclusive algumas empresas colocam a questão da idade (maior) como diferencial, por entenderem que essas pessoas tendem a ser mais responsáveis. Algumas empresas trabalham com conceito do 50+, contratando pessoas com 50 anos ou mais para determinadas vagas de trabalho, das quais muitas já possuem experiência de longa data, o que desperta o interesse ainda maior por parte de algumas empresas”, diz o secretário.