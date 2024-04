Agência do Trabalhador realizará mutirão de emprego na próxima terça (30)

Na próxima terça-feira, 30 de abril, a Agência do Trabalhador de Araucária (SINE) irá realizar um mutirão de empregos.

Serão mais de 300 vagas disponíveis para a população araucariense. Além disso, durante o mutirão, algumas empresas irão realizar processos seletivos.

As pessoas que irão participar, devem levar documento de identificação com foto. Sendo esse documento obrigatório para receber o atendimento durante o mutirão.

Com o objetivo de atender a população da melhor forma, o horário de atendimento será das 9h às 16h, sem horário para o almoço.

A Agência do Trabalhador de Araucária/SINE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, nº 333, no bairro Sabiá. Para informações adicionais ou em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.