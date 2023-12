Agência do Trabalhador tem novo horário de atendimento

A Agência do Trabalhador de Araucária (SINE) começou a atender em novo horário de funcionamento desde esta sexta-feira, 01 de dezembro, e agora o público poderá procurar os serviços das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O SINE auxilia na mão de obra com cadastro, análise do perfil do candidato e encaminhamento para vagas de emprego, além de oferecer qualificações profissionais com cursos gratuitos, atendimento e liberação de seguro-desemprego.

A Agência do Trabalhador também cede o espaço físico para empresas realizarem entrevistas de emprego para contratação de candidatos. Além de realizar cadastro e tirar dúvidas sobre a carteira de trabalho digital, também tem o serviço de Boutique Social anexo no mesmo prédio.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego nos CRAS continuam com os mesmos horários de atendimento.

CRAS Fazenda Velha – Todas as terças das 8h às 12h. Endereço: Rua Nossa Senhora dos Remédios, em frente à Praça da Bíblia.

CRAS Costeira – Todas as quartas das 8h às 12h. Endereço: Rua Maranhão, 2939 – Costeira.

CRAS Industrial – Todas as quintas das 8h às 12h e das 13 às 17h. Endereço: Rua Gralha Azul, 2195 – Industrial, no bairro Capela Velha.

CRAS Boqueirão – Todas as sextas das 8h às 12h. Endereço: Rua Miguel Grabowski, 380 – Passaúna.