Agência trade conquista 3 troféus no maior prêmio do marketing político brasileiro

Os resultados das eleições de 2022 continuam gerando bons frutos para a Trade Comunicação e Marketing de Curitiba: além de assinar a campanha campeã de votos para Beto Preto deputado federal, a agência conquistou, na noite desta quarta-feira (23), três troféus no Prêmio CAMP da Democracia.

A premiação, promovida pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing, é a mais importante do marketing político no Brasil e foi criada para homenagear empresas e profissionais que promovem a democracia, a liberdade de expressão e incentivam a participação popular, sempre seguindo o Código de Ética promovido pelo CAMP.

O prêmio conta com a parceria da AAPC (Associação Americana de Consultores Políticos) e utiliza a mesma metodologia de inscrição e avaliação da premiação produzida por eles, o Pollie Award. Em sua terceira edição, o Prêmio CAMP da Democracia homenageou os profissionais e empresas que atuaram em campanhas eleitorais, governamentais e de defesa de interesse em 2022.

Os prêmios recebidos

Na edição deste ano, foram mais de 300 trabalhos inscritos de todo o Brasil e a cerimônia de entrega dos troféus ocorreu como parte da programação do Expo Digitalks 2023, na cidade de São Paulo. No evento, Beto Diniz, presidente, e Doni Vieira, Diretor de Criação, representaram o time da agência envolvido no desenvolvimento dos trabalhos premiados.

No total, a agência recebeu 3 prêmios pela campanha desenvolvida para o atual secretário da saúde do Paraná, Beto Preto, que foi eleito em 2022 o deputado federal do PSD mais votado em todo o Brasil.

Um dos destaques foi a premiação da websérie “Histórias não contadas da pandemia”, lançada durante a eleição de Beto Preto, reconhecida pelo júri como uso inovador dos meios digitais.

O trabalho de planejamento, estratégia, criação e assessoria feito para Campanha de Beto Preto pela Trade renderam os seguintes prêmios: prata para melhor conjunto gráfico, bronze para melhor campanha para deputado federal e bronze para maior inovação: projeto, estratégia ou tecnologia.